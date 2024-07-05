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Движение временно закроют на участках улиц и набережных в ЦАО 6 июля

Движение временно закроют на участках улиц и набережных в ЦАО 6 июля

На участках улиц и набережных в центре города временно закроют движение в субботу, 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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