Яркое пламя, песни и зажигательные танцы: в Кузбассе прошел фестиваль «Тюльберский огонь»

В Кузбассе прошел первый фестиваль культур коренных народов Сибири «Тюльберский огонь». На мероприятии собрались представители коренных малочисленных народов, а также участники других национальных общественных организаций и фольклорные коллективы.
В Кузбассе прошел первый фестиваль культур коренных народов Сибири «Тюльберский огонь». На мероприятии собрались представители коренных малочисленных народов, а также участники других национальных общественных организаций и фольклорные коллективы.
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