Раскрыт простой способ отрастить волосы после выпадения

Блогерша Кэролайн (фамилия неизвестна) раскрыла простой способ отрастить волосы после выпадения. На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом carolinehannibal воспользовалась пучком розмарина, поместила его в кастрюлю и залила водой.
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