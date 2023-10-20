Раскрыт простой способ отрастить волосы после выпадения

Блогерша Кэролайн (фамилия неизвестна) раскрыла простой способ отрастить волосы после выпадения. На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом carolinehannibal воспользовалась пучком розмарина, поместила его в кастрюлю и залила водой.