Российским ученым запретят доступ к Большому адронному коллайдеру. С 1 декабря

С 1 декабря 2024 года Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) прекратит сотрудничество с российскими учеными, что закроет доступ к объектам Большого адронного коллайдера (БАК) для сотен российских исследователей.
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