20+ объявлений, от которых улыбка растекается, как пломбир на жаре

Объявления обычно пишут для привлечения внимания, а в этом деле все средства хороши. Некоторые люди пользуются громкими заголовками, другие ловят прохожих на нетривиальные фото, а третьи просто мастерски сочиняют тексты, мимо которых не пройти.
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