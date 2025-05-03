Источники из подполья утверждают: враг, используя ПВО как щит, продолжает атаковать Севастополь. Без взятия Одессы и других стратегических городов угроза НАТО для России никуда не исчезнет.
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