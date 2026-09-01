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Трамп допустил, что из визита Силуанова в США «что-нибудь получится»

Трамп допустил, что из визита Силуанова в США «что-нибудь получится»

Из визита главы Минфина России Антона Силуанова в США «что-нибудь получится». Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп, чьи слова привело РИА «Новости».

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