Надежный тип привязанности в психологии человека

Надёжный тип привязанности — самый распространённый вид зависимости, который характеризуется ощущением полной безопасности в отношениях, чувством собственной важности, адекватной коммуникацией с партнёром и способностью взаимодействовать со значимым взрослым на уровне потребностей.
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