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Лавров анонсировал закрытие Гете-института в России. Заметит ли страна уход главного центра немецкого языка?

Лавров анонсировал закрытие Гете-института в России. Заметит ли страна уход главного центра немецкого языка?

Мера стала ответом на прекращение работы «Русского дома» в БерлинеГлава МИД России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме заявил, что РФ закроет культурные центры Гете-института.

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