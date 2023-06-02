РИА Новый день

219 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Так с папы все и началось.Антироссийский ша...
  • Meerflieger
    "...Ни до чего не договорились, ничего толком не сдвинулось..."(с)  Это в Кишинёве. А вот это в Москве, за 2 дня до н...Антироссийский ша...
  • John Winson
    Пускай не передают. Мы тоже не передадим, когда на Вашингтон запустим🤣МИД России обвини...

Челябинские строители ответят в суде за гибель крановщика

Челябинские строители ответят в суде за гибель крановщика

В Челябинске работники строительной компании предстанут перед судом за гибель крановщика. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении управляющего и инженера по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин ООО «ГрандКран», обвиняемых в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх