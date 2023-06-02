Челябинские строители ответят в суде за гибель крановщика

В Челябинске работники строительной компании предстанут перед судом за гибель крановщика. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении управляющего и инженера по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин ООО «ГрандКран», обвиняемых в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.