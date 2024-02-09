Глава ИРИ Гореславский: В ближайшие месяцы выйдет несколько проектов про СВО

Институт развития интернета поддержал ряд российских проектов, посвященных спецоперациям в зоне СВО. Глава ИРИ Алексей Гореславский в интервью «Российской газете» рассказал, что вскоре запланированы премьеры новых сериалов о спецоперациях.
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