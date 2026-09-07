Французский политик предрёк АдГ запрет после победы на выборах в Саксонии-Анхальт

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X выразил опасение, что немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) могут запретить после её победы на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт.
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