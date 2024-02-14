Романтические фотографии легендарного лидера Queen и «любви всей его жизни»

Редкие кадры влюбленных вместе. Недавно состоялась российская премьера музыкального байопика «Музыкальная рапсодия» о культовой группе Queen и её знаменитом фронтмене Фредди Меркьюри, который в своё время заявлял, что «любовников он имел больше, чем Элизабет Тейлор», у которой одних только мужей было семь.