Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 518 подписчиков

ВСУ впервые показали запуск ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24

ВСУ впервые показали запуск ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24

Русская разведка по видео определила точку пуска ракет Storm Shadow с Су-24 ВСУТелеграм-канал "Военный обозреватель" раздобыл видео, на котором запечатлено, как с самолёта Су-24 производится запуск крылатых ракет Storm Shadow.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх