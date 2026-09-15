Остатки диплодока впервые нашли за пределами Северной Америки

Диплодок — один из наиболее узнаваемых завроподовых динозавров. Род Diplodocus описал американский палеонтолог Отниел Чарлз Марш в 1878 году, и почти полтора столетия все достоверные находки этих животных были сделаны на западе США, хотя более широкая группа диплодоцид была известна также в Европе, Африке и Южной Америке.