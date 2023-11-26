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«Лолита»- самый трагичный роман XX века

«Лолита»- самый трагичный роман XX века

В 1958 году в США вышел роман Владимира Набокова «Лолита», принесший писателю огромную славу. Роман регулярно попадает в рейтинги лучших книг XX века, назван четвертым в списке ста романов всех времен по версии Modern Library и находится в списке ста лучших романов столетия по версии журнала Time.

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