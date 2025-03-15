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Билеты на матчи «Кэпиталз» подорожали из-за Овечкина

Билеты на матчи «Кэпиталз» подорожали из-за Овечкина

Хоккеист близок к рекорду Уэйна Гретцки по числу голов в регулярном чемпионате НХЛ. Ему осталось забить всего восемь шайб, чтобы повторить достижение канадцаБилеты на матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием команды «Вашингтон Кэпиталз» подорожали в два раза.

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