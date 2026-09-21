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Контрафронт

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Иран: Виртуальное посольство США (США) в Тегеране призвало американских граждан не ездить в Иран, а...

Иран: Виртуальное посольство США (США) в Тегеране призвало американских граждан не ездить в Иран, а находящихся в стране американцев немедленно покинуть Иран, сославшись на возможность непредвиденной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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