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Чемпионат мира по плаванию с Россией и элитный хоккей — без: главные спортивные события 2025 года

Чемпионат мира по плаванию с Россией и элитный хоккей — без: главные спортивные события 2025 года

Главные спортивные события 2025 года в мире Российские спортсмены смогут выступить на чемпионате мира по водным видам спорта, а вот «Турнир четырех наций» и чемпионат мира по хоккею пройдут без российских игроков.

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