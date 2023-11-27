НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Пиоли о матче с «Боруссией»: «В Дортмунде «Желтая стена», но они не знают, что такое «Сан-Сиро» в ЛЧ. «Милан» играет только на победу, я не верю в везение»

Пиоли о матче с «Боруссией»: «В Дортмунде «Желтая стена», но они не знают, что такое «Сан-Сиро» в ЛЧ. «Милан» играет только на победу, я не верю в везение»

«Скажу только одно: в Дортмунде у «Боруссии» была «Желтая стена», но они не знают, что такое «Сан-Сиро» в Лиге чемпионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх