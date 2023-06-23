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Президент Франции Макрон заявил, что готов провести переговоры с Путиным, если российский президент изъявит желание

Президент Франции Макрон заявил, что готов провести переговоры с Путиным, если российский президент изъявит желание

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если у российского лидера появится такое желание.

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