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Политический вестник

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Прибалтов и поляков – на воспитание к русским: Щедрое предложение США для Москвы не понравится Европе

Прибалтов и поляков – на воспитание к русским: Щедрое предложение США для Москвы не понравится Европе

В нынешних политических реалиях, Западу во главе с Соединёнными Штатами придётся либо делать вид, что никакого колоссального напряжения не было, либо искать возможности как-то договориться с Российской Федерацией.

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