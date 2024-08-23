Авиабаза НАТО в Германии усилила безопасность из-за разведданных

Авиабаза НАТО в немецком городе Гейленкирхен повысила уровень безопасности. Мера принята "на основании разведывательной информации, указывающей на потенциальную угрозу", говорится в сообщении бундесвера, выдержки из которого цитирует Reuters.
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