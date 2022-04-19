Олег Калинкин посетил с рабочей поездкой подразделения транспортной полиции Северо-Кавказского и Южного федеральных округов

Начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин посетил подразделения транспортной полиции Северо-Кавказского и Южного федеральных округов с целью проверки организации их работы, а также готовности к проведению детской оздоровительной кампании и курортному сезону.