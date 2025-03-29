Священник Михаил Петров о смертных грехах и ответственности перед законом Ирина ВальковаВ современном обществе, где нравственные ориентиры часто подвергаются испытаниям, вопрос о грехе и покаянии остается актуальным.
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