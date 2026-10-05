Жена Стаса Михайлова намекнула на его измену с подругой на фоне их с певцом семейной драмы. В инстаграме* 53-летняя Инна Михайлова сделала репост песни Елены Ваенги, которая посвящена неверной подруге, разрушившей семейные отношения.