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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Вадим Трухачев: Советский Союз перестарался в помощи Польше

Вадим Трухачев: Советский Союз перестарался в помощи Польше

80 лет назад Красная армия освободила Варшаву от нацистов, но потомки освобожденных этого знать не хотят Светлана Гомзикова На фото: советские танки в Польше (Фото: Марк Редькин/ТАСС) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Ровно 80 лет назад, 17 января 1945 г.

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