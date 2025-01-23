Вадим Трухачев: Советский Союз перестарался в помощи Польше

80 лет назад Красная армия освободила Варшаву от нацистов, но потомки освобожденных этого знать не хотят Светлана Гомзикова На фото: советские танки в Польше (Фото: Марк Редькин/ТАСС) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Ровно 80 лет назад, 17 января 1945 г.
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