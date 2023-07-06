Мигрантов отправляют домой тысячами. Московская область удивила

А

Алекс

Охренеть, на это дерьмище ещё и судебную систему отвлекают?!! Вот уж не подумал бы. Ну вот что это такое - "Судебными органами вынесено более 1600 решений об административном выдворении... ". ДБ-изм (по Лаврову) не иначе. А что, проблема, если нелегал - моментально пинка под зад, пулей отсюда вон! Без разговоров и без возможности прибыть сюда, навсегда.