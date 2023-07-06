Закон и Порядок

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Мигрантов отправляют домой тысячами. Московская область удивила

Мигрантов отправляют домой тысячами. Московская область удивила

(наконец то власть услышала народ, и начинает принимать меры) ================================================= Всем привет, друзья.

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Комментарии
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А
Алекс
Охренеть, на это дерьмище ещё и судебную систему отвлекают?!! Вот уж не подумал бы. Ну вот что это такое - &quot;Судебными органами вынесено более 1600 решений об административном выдворении... &quot;. ДБ-изм (по Лаврову) не иначе. А что, проблема, если нелегал - моментально пинка под зад, пулей отсюда вон! Без разговоров и без возможности прибыть сюда, навсегда.
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