Тренер Тарасова назвала организаторов виновных в ситуации с сыном Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала оставить в покое сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра, победившего на соревнованиях Московской области.
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