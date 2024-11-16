С приемной матери списали долг в два раза больше, чем установил суд

Часть банковских счетов женщины, в том числе кредитная карта, до сих пор арестованы Текст: Марина Бедорфас Жительница Чалны Елена Косолапова рассказала порталу «RuNews», что в результате совместных беспреельных действий банка и судебных приставов с нее уже в счет долга списали 25 тысяч рублей.