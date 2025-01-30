Прогноз погоды в Крыму на 30 января

Прогноз погоды в Крыму на 30 январяВ Симферополе +16 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +15 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +12 и пасмурноВ Черноморском +13 и пасмурноВ Джанкое +16 и пасмурноВ Ялте +13 и облачно с прояснениямиВ Алуште +13 и облачно с прояснениямиВ Керчи +12 и малообл.