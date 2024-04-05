Карты «МИР» и наши милые союзники по ЕАЭС.

Александр Иноземцев __________ САНКЦИИ __________ Из статьи (дословно): "Казахстан, Армения, Киргизия – это как раз об этом. Не знаю, кто кого предупредил и какими словами, но очевидно: даже без официального циркуляра Минфина США, строго в инициативном порядке, наши улыбчивые «партнёры» решают НЕ РИСКОВАТЬ, попадая под вторичные санкции. Несмотря на незаконность подобных рестрикций, о чём ответственно заявили две трети стран мирового сообщества. Несмотря на подрыв доверия между странами-участниками ЕАЭС, создание фона необъявленной войны на бытовом уровне". --- и ГЛАВНОЕ "БОЛЬШИНСТВУ добрых русских людей в Бишкек не ездить, картой МИР там не расплачиваться, а способы перевести деньги найдутся".

Анастасия Гончарова не зная и не соображая не надо кашлять и нести чушмань! Без консультации с Россией никто ничего не делает, и все что делается ,делается так как выгодно нам ,иначе как нам обходить санкции!!