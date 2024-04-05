Новости подоспели от наших разновекторных бабаев постсоветского пространства: из-за угрозы вторичных санкции США банки Казахстана и Киргизии (и Армении чуть ранее) прекращают обслуживание карт российской платежной системы «Мир».
Карты «МИР» и наши милые союзники по ЕАЭС.
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Александр Иноземцев
__________ САНКЦИИ __________ Из статьи (дословно): "Казахстан, Армения, Киргизия – это как раз об этом. Не знаю, кто кого предупредил и какими словами, но очевидно: даже без официального циркуляра Минфина США, строго в инициативном порядке, наши улыбчивые «партнёры» решают НЕ РИСКОВАТЬ, попадая под вторичные санкции. Несмотря на незаконность подобных рестрикций, о чём ответственно заявили две трети стран мирового сообщества. Несмотря на подрыв доверия между странами-участниками ЕАЭС, создание фона необъявленной войны на бытовом уровне". --- и ГЛАВНОЕ "БОЛЬШИНСТВУ добрых русских людей в Бишкек не ездить, картой МИР там не расплачиваться, а способы перевести деньги найдутся".
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1 д.
Анастасия Гончарова
не зная и не соображая не надо кашлять и нести чушмань! Без консультации с Россией никто ничего не делает, и все что делается ,делается так как выгодно нам ,иначе как нам обходить санкции!!
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22 час.
ВС
Владимир Степанов
Да какой союз?! Он не меньше им был выгоден, когда деньги свободно высылались к ним на родину и РФ делало скидки на товары и ресурсы. Сейчас выгоды стало меньше и "небратья" решили, что англосаксы милее. Ну чтож, очередные придурки скоро почувствуют, что США и ЕС их "кинут", как и остальных из стран третьего мира. И вот тут не должно быть никакого снисхождения, к принявшим невыгодные нам решения! Только отношения, выгодные в 1-ю очередь нам (ну или взаимовыгодные, но с извинениями за прошлые предательства - им это не впервой!)
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20 час.
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