ИЗВЕСТИЯ iz

6 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КОРМЧИЙ
    Ну если Гейропа просит ,надо удовлетворить их желания !Цена угля в Европ...
  • Георгий Михалев
    Дело не в термине, главное, это полная капитуляция бандеро-фашистской окраины.Лавров заявил о п...
  • Павел Лазарев
    Учитывая приход к власти на Украине еврея -нациста,забросившего заразу в мир еврея-фашиста Сороса,то что Израиль не о...Генассамблея ООН ...

Экспресс-решим: войдет ли Украина в ЕС в ускоренном порядке

Экспресс-решим: войдет ли Украина в ЕС в ускоренном порядке

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. В объединении на это откликнулись с мгновенной благосклонностью: девять стран призвали начать этот процесс немедленно, а его руководство заявило, что «сейчас Евросоюз и Украина ближе, чем когда-либо».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх