Экспресс-решим: войдет ли Украина в ЕС в ускоренном порядке

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. В объединении на это откликнулись с мгновенной благосклонностью: девять стран призвали начать этот процесс немедленно, а его руководство заявило, что «сейчас Евросоюз и Украина ближе, чем когда-либо».