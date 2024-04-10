Ульянов: призыв Борреля к РФ покинуть ЗАЭС звучит как поощрение Киева на обстрел

Призыв верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в адрес Москвы "вывести войска с Запорожской АЭС" звучит как поощрение обстрелов станции со стороны Киева.
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