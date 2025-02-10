Экраны-звезды для омского парка Победы закупят у компании из Екатеринбурга. Поставщику заплатят 21,3 миллиона рублей.
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Экраны-звезды для омского парка Победы закупят у компании из Екатеринбурга. Поставщику заплатят 21,3 миллиона рублей.