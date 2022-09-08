Аргументы и Факты

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В Британии допустили усыпление животных в океанариуме из-за энергокризиса

В Британии допустили усыпление животных в океанариуме из-за энергокризиса

Владелец океанариума Sealife в городе Саутенд-он-Си на юге Британии Филип Миллер в интервью телеканалу ITV заявил, что возможно будет вынужден усыпить животных из-за невозможности содержать их в связи с рекордно высокими ценами на электроэнергию.

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