В Британии допустили усыпление животных в океанариуме из-за энергокризиса

Владелец океанариума Sealife в городе Саутенд-он-Си на юге Британии Филип Миллер в интервью телеканалу ITV заявил, что возможно будет вынужден усыпить животных из-за невозможности содержать их в связи с рекордно высокими ценами на электроэнергию.