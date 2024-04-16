Готовим город весной к лету В Сочи тысячи специалистов наводят красоту перед летним сезоном. Задействованы все коммунальные и подрядные организации курорта.
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Готовим город весной к лету В Сочи тысячи специалистов наводят красоту перед летним сезоном. Задействованы все коммунальные и подрядные организации курорта.