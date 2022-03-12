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20 дизайнеров, которые облажались по полной, создавая свои «шедевры»

20 дизайнеров, которые облажались по полной, создавая свои «шедевры»

У людей, которые придумывали эти гениальные вещи, явно какие-то проблемы с головой… Как иначе можно объяснить абсолютно бессмысленные дизайны начиная от детской горки, ведущей в никуда, заканчивая тарелками с изображением муравьев? Смотрите сами! .

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