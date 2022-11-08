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Ямальским оленеводам провели диспансеризацию и вакцинацию от сибирской язвы

Ямальским оленеводам провели диспансеризацию и вакцинацию от сибирской язвы

Ямальским оленеводам и членам их семей организовали диспансеризацию и вакцинацию. Как сообщает «Север-Пресс», в течение трех дней сотрудники Яр-Салинской райбольницы посещали стойбища оленеводов с целью вакцинации и профилактических осмотров.

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