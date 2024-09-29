LEON Вторая лига А. «Кубань» против «Челябинска», «Велес» принимает «Ленинградец»

«Кубань» играет с «Челябинском», «Велес» принимает «Ленинградец». LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Золото» 11-й тур «Велес» – «Ленинградец» – 14:00 «Калуга» – «Текстильщик» – 14:00 «Волгарь» – «Сибирь» – 17:00 «Кубань» – «Челябинск» – 17:00 «Спартак» Кострома – «Авангард» Курск – 18:00 Группа «Серебро» 11-й тур «Торпедо» Миасс – «Динамо» Брянск – 13:00 «Краснодар-2» – «Иртыш» Омск – 15:00 «Волга» Ульяновск – «Металлург» Липецк – 16:00 «Машук-КМВ» – «Муром» – 17:00 «Родина-2» – «Химик» – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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