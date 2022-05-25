´Бобруйскагромаш´ усиливает сотрудничество с Нижегородской областью.

Фото ´Бобруйскагромаш´.Генеральный директор ОАО УКХ ´Бобруйскагромаш´ Виктор Филатов и соучредитель российской группы компаний ´Агат´ Алексей Маковей подписали дилерское соглашение о реализации бобруйской сельхозтехники в Нижегородскую область.
Фото ´Бобруйскагромаш´.Генеральный директор ОАО УКХ ´Бобруйскагромаш´ Виктор Филатов и соучредитель российской группы компаний ´Агат´ Алексей Маковей подписали дилерское соглашение о реализации бобруйской сельхозтехники в Нижегородскую область.
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