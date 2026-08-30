Стубб: Китай заверил меня, что не позволит России применить ядерное оружие

У России в настоящее время нет планов по нападению на страны Североатлантического альянса. Об этом рассказал президент Финляндии Александр Стубб.
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