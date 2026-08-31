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Регионы России

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Силуанов и Бессент обсудили сотрудничество на заседании G20 в Эшвилле

Силуанов и Бессент обсудили сотрудничество на заседании G20 в Эшвилле

Глава Минфина России Антон Силуанов провел встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом на полях заседания министров финансов и председателей центральных банков стран G20 в американском городе Эшвилл.

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