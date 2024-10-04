На растерзавшего семерых леопарда-людоеда объявили охоту

В индийском штате Раджастхан появился леопард-людоед. Об этом сообщает издание The Times of India. Первое нападение произошло 18 сентября: леопард напал на девочку, которая пасла коз на холмах близ города Удайпур.
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