«Запах крови»: Пушков объяснил новый провал Байдена

Республиканцы ощутили «запах крови» в преддверии ноябрьских выборов президента в США, поэтому из принципа «топят» планы Джо Байдена по финансированию Украины, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
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