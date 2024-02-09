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«Запах крови»: Пушков объяснил новый провал Байдена

«Запах крови»: Пушков объяснил новый провал Байдена

Республиканцы ощутили «запах крови» в преддверии ноябрьских выборов президента в США, поэтому из принципа «топят» планы Джо Байдена по финансированию Украины, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

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