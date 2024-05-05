Искусство Победы: Фильм «Ржев»

Мы вновь продолжаем нашу рубрику «Искусство Победы» . В этот воскресный день, когда погода за окном не располагает к долгим прогулкам, мы предлагаем вам остаться дома и посмотреть фильм, который несколько лет назад гремел по всей России и снискал славу даже за границей.