В Японии предлагают переложить на Россию ответственность за Хиросиму и Нагасаки

Эта концепция полностью соответствует позиции официального Токио.
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Вот же ШЕСТЁРКИ ДЕШЁВЫЕ , РЕШИЛИ дядюшке Сэму УГОДИТЬ в КОТОРЫЙ РАЗ ....?? Да таким Макаром АБСОЛЮТНО ВСЁ и ВСЯ МОЖНО ПЕРЕВЕРНУТЬ в СВОЁ УГОДНОЕ ,,РУСЛО,, , ТОЛЬКО что бы ФАНТАЗИЯ аж ЧЕРЕЗ КРАЙ ,,РАБОТАЛА,, ...!!!