НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 830 подписчиков

В Японии предлагают переложить на Россию ответственность за Хиросиму и Нагасаки

В Японии предлагают переложить на Россию ответственность за Хиросиму и Нагасаки

Эта концепция полностью соответствует позиции официального Токио.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Гарий Щерба
Гарий Щерба

Вот же  ШЕСТЁРКИ ДЕШЁВЫЕ , РЕШИЛИ  дядюшке Сэму  УГОДИТЬ  в КОТОРЫЙ  РАЗ ....??  Да таким Макаром  АБСОЛЮТНО ВСЁ  и  ВСЯ МОЖНО ПЕРЕВЕРНУТЬ в  СВОЁ УГОДНОЕ ,,РУСЛО,, , ТОЛЬКО  что бы ФАНТАЗИЯ аж  ЧЕРЕЗ КРАЙ ,,РАБОТАЛА,, ...!!!