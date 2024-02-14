Ростовским детям «Подарили улыбку»: театральная акция прошла в ОДКБ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 февраля, ФедералПресс. Воспитанники театральной мастерской молодежного театра «ТеМа» организовали постановку «Мухи-цокотухи» в отделении медицинской реабилитации Областной детской клинической больницы в Ростове: там прошла очередная акция «Подари улыбку».
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