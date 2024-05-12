Бессмертный Полк наших павших за Родину Дедов и Отцов... длиной в 19 суток... За Русский Народ! За Нашу Победу!!!

ВУ

Владимир Уфимцев

Странно, почему так мало откликов на замечательную статью? Неужели русского (не россиян, по Ельцыну) так мало осталось в России? Ах да, некогда глубинному народу России в мае месяце баклуши бить, по интернетам шастать, глупостями заниматься... Весна поганая, новости дрянные, дожди проклятые мешают делами житейскими заниматься... Да на погосты надо еще время выкроить, а сегодня всего то Красная горка... А через два дня - Радоница, всех родных ближних и самых самых дальних, каких только помним, надо посетить и помянуть их добрым словом...