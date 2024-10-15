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Закон, порядок, государство

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В Астраханской области госавтоинспекторы провели танцевальный флешмоб «Засветись»

В Астрахани сотрудники областной и городской Госавтоинспекций по Астраханской области при поддержке Общественного совета УМВД России по Астраханской области, общественных объединений, обществ и творческих коллективов организовали танцевальный флешмоб «Засветись».

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